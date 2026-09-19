ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.19): ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ (Shivashree Skandaprasad) ಅವರು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಶಿವಶ್ರೀ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ... ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ!" (Things my husband makes me do... And I also end up doing) ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಇಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಅವರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಓಪನ್-ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಶಂಸೆ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸರದಿ ಸಾಲು ಮನವಿ!
ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಸದರ ಪತ್ನಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಗಾಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನೂ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ" ಎಂದು ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿವಶ್ರೀ ಅವರ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಳಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಎನ್ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರದ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೇಳಿ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ, "ಮೂಲ ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎನ್ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹನುಮಂತನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ (ಶಾಸಕ) ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಶ್ರೀ ಅವರ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲವರು, "ಗಾಯನದ ಪ್ರತಿಭೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಓಪನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಾಲದು, ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೇರ್ ಹಾಗೂ ಲೆಗ್ ಗೇರ್ಗಳಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರ (Proper Safety Gear) ಧರಿಸಿ," ಎಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಈ 'ಇ-ಬೈಕ್ ರೈಡ್' ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.