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- ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಡಿಶನ್ ಅನಾವರಣ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 25 ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ
ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಡಿಶನ್ ಅನಾವರಣ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 25 ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ
ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಡಿಶನ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಶನ್ ಬೈಕ್. ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೇವಲ 25 ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 650 ಎಡಿಶನ್
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಶಾಟ್ಗನ್ ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 650 ಎಡಿಶನ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೈಕ್
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕಾರಣ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಶನ್ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 100 ಬೈಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 25 ಮಾತ್ರ
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 100 ಬೈಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 25 ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ರಾಯಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ
ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ರಾಯಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಶನ್ ಬೈಕ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಮಿರರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಗದ್ ಕ್ವಿಲೆಡ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟು, ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿನೀಶ್ ಪೋರ್ಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ನಿಂದ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಡಿಶನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬುಕಿಂಗ್
ಶಾಟ್ಗನ್ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 650 ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 5.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ). ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 4.16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಧೀಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.