2026 Hero Xtreme 125R ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Cruise Control, TPMS ಮತ್ತು Ride-by-Wire ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. 125cc ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ TVS Raider, Honda CB125 Hornet ಮತ್ತು Bajaj Pulsar 125ಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
125cc ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು Xtreme ಸಜ್ಜು!
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 125cc ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, Hero MotoCorp ತನ್ನ 2026 Xtreme 125R ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. ಬೈಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಹೊಸ Xtreme 125Rನಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ 4.2-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ LCD ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. 125cc ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ TVS Raider 125, Honda CB125 Hornet ಮತ್ತು ಹೊಸ Bajaj Pulsar 125 ಮುಂತಾದ ಬೈಕ್ಗಳು ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Hero ಕೂಡ Xtreme 125R ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
Cruise Control ಮತ್ತು TPMS ಕೂಡ!
ಈ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) ಮತ್ತು Ride-by-Wire throttle ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಫೀಚರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ 125cc ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Xtreme 125Rಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 125cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 11.4 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದ್ದು, 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Dual-channel ABS, dual disc brakes, ride modes, all-LED lighting ಮತ್ತು 120-section ಹಿಂಬದಿ ಟೈರ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳ ಜತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
ಹೊಸ Xtreme 125Rನಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, TPMS, ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಮತ್ತು Cruise Controlನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೈಕ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 120-ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಬದಿ ಟೈರ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನಗರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ವರೆಗೂ ರೈಡರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ Xtreme 125R ಕೇವಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ 125cc ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ಪ್ರಸ್ತುತ Xtreme 125R ಬೆಲೆ ₹91,500ರಿಂದ ₹1,08,300 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2026 ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.