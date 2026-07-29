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- Bike: ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 260 ಕಿ.ಮೀ ರೈಡ್! ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಇವಿ ಬೈಕ್!
Bike: ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 260 ಕಿ.ಮೀ ರೈಡ್! ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಇವಿ ಬೈಕ್!
'ಅವೋರ್' ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ತನ್ನ 'ಅವೋರ್ ಇಎಕ್ಸ್' ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗಳು 260 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1.23 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಅವೋರ್!
ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ (EV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಅವೋರ್' (Avore), ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಅವೋರ್ ಇಎಕ್ಸ್' (Avore EX) ಸರಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಇಎಕ್ಸ್ 1', 'ಇಎಕ್ಸ್ 2' ಮತ್ತು 'ಇಎಕ್ಸ್ 2ಎಸ್' ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ!
ಗ್ರಾಹಕರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಅವೋರ್ ಇಎಕ್ಸ್ 1 ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 1.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾದರಿ ಇಎಕ್ಸ್ 2 ರ ಬೆಲೆ 1.46 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯಾದ ಇಎಕ್ಸ್ 2ಎಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೇವಲ 799 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ!
ಅವೋರ್ ಇಎಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಇಎಕ್ಸ್ 1 ರಲ್ಲಿ 3.24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 160 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾದರಿ ಇಎಕ್ಸ್ 2 ದೊಡ್ಡದಾದ 5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 255 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಇಎಕ್ಸ್ 2ಎಸ್ನಲ್ಲೂ 5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 260 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 114 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ!
ಈ ಬೈಕ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ 15A ಸಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ 7-ಇಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವಿಭಿನ್ನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 5 ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಥರ್, ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಈ ಅವೋರ್ ಇಎಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.