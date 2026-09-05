ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಕಾರನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ, 40 ಕೆಜಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.5): ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇತರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್(UT Khader) ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೇರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಹಕಾರನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ(Chairman's Club ) ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು (Licensing and Registration of Food Businesses) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ರ ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 40 ಕೆಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪತ್ತೆ!
ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 40 ಕೆಜಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 5 ಕೆಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಕೆಜಿ ಸಜೀರಾ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಚಿತ ಲೇಬಲ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು FSSAI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಕೋಣೆ, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅತ್ಯಂತ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಸಹ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಆಹಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ., ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕ್ಲಬ್ ಕಿಚನ್ ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.