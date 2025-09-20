H-1B Visa Fee Hiked ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗಾಗಿ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.20): ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಯುಎಸ್-ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ರಿಸಿಟ್ಗಳು (ಎಡಿಆರ್ಗಳು) ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಎಚ್ -1 ಬಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಂದಾಜು 1 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಡಿಆರ್ 4% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ವಿಪ್ರೊ ಎಡಿಆರ್ ಶುಕ್ರವಾರ 2% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
1 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಚ್ -1 ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ 1 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಐಟಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಚ್ -1 ಬಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ವಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಆ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ವಿಪ್ರೋ, ಮತ್ತು ಅವರ ಇತರ ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಉತ್ತಮ ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಷೇರುಗಳು 1% ರಿಂದ 3% ರಷ್ಟಿದೆ.