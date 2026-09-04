ಕೇರಳ KSRTC ಚಾಲಕ ಪಾಲ್ ಕುರಿಯನ್, 18 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವೇ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ: ಬಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ KSRTC ಚಾಲಕ
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (KSRTC) ಚಾಲಕ ಪಾಲ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇರಳದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ವಾಹನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇ, ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನ ಆ ಬಸ್ಗೆ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ, ಒಂದೇ ಬಸ್ನೊಂದಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂಟು
ಪಾಲ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು KSRTCಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡುಕ್ಕಿ-ಕುಮಿಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಸ್ ಬಳಿ ಹೋದರು.
ಬಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ವಿದಾಯ: ಮನಕಲಕಿದ ದೃಶ್ಯ
ಬಸ್ನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಕಲುಕಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೊನೆಯ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದ ಚಾಲಕ
ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
“ನಾನು ಬಸ್ನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿತ್ತು”
ಈ ಮನಮಿಡಿಯುವ ವಿದಾಯವು ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಕುರಿಯನ್ ಅವರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ಬಸ್ಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮನತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಕುರಿಯನ್ ಅವರಂತಹ ಸಾವಿರಾರು KSRTC ನೌಕರರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. KSRTCಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಸತೀಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.