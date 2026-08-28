ತೈವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಆಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದರೂ, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ; ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್—ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಗೇ ಜೈಲು!
ತೈವಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದಾಂಪತ್ಯದ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪತ್ನಿಯು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅನುಮಾನ
2021ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಪತಿಯ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ರಜಾ ಗೃಹಕ್ಕೂ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಪತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ನಂತರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು ‘ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ’
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪತಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಾಧನದ ಲೈವ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
₹15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ, ಆದರೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ
ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು, ಸುಮಾರು NT$500,000 (ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ) ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಆದರೆ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
‘ಮದುವೆಯಾದರೂ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ’
ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪತಿ ವಾದಿಸಿದರೂ, ತನ್ನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಪತ್ನಿಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು.
ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ NT$150,000 (ಸುಮಾರು ₹4.5 ಲಕ್ಷ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.