ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ-ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದು ಪುರುಷನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದೀರ್ಘ ಮಾನಸಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪುರುಷರು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹೊಸಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡಲ್ಲ
ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಅವರು ಫೋನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಗೂಢ ನಡವಳಿಕೆ
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಪುರುಷರು ತಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಫೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ಬೇರೆಯವರು' ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಬಣ್ಣಗಳ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಕಲಿಕೆ
ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಆದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದೂರವಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಟನೆ
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವನು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಲೈಂಗಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು
ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು.