ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಶಿಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು, “ಹುಡುಗಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹಳಿಯಿಂದ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ನಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟನಾ? ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಯುವಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಕೆಲವರು ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಗಳು ಇದೀಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲೈಕ್ಸ್, ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಶಿಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
“ಹುಡುಗಿಯರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹಳಿಯಿಂದ ಇಳಿಯಲ್ಲ!”
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಶಿಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ತನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಆತ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಯುವಕನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಆಟ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯೂ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ..!
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ವೈರಲ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುವ ಆಸೆ ಯಾರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಾಗಬಾರದು. ಒಂದು ರೀಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇತರರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡಬಹುದು. ವೈರಲ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.