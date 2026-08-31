ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ "ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ" ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅವು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಪಾಯದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕಾ.. ಕಾ.. ಎಂದು ಅರಚುವ ಕಾಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಅವು ಕೇವಲ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು Accents ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಕಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ!

ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗೆಗಳ ಧ್ವನಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿಗಳ ಅರಿವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಗೆಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕಾಗೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿಗಳು. ಅವುಗಳ ಈ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮರಿ ಕಾಗೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಕಾಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಅದು ಅತಿಥಿ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಎಂದು ಅವು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಕೂಗುವ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

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ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂವಹನ ಕಲೆ (Communication Skills) ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅರಿವು ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕಾಕಿ ಅರಚುವಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕೂಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ?