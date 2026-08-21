ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹13ಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್‌ಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ₹80-90ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮದ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಈ ಮಾದರಿ ‘ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

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ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಿನೆಸ್’ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಕಥೆ

ಪ್ರಥಮ್ ಎಂಬ X ಬಳಕೆದಾರರು ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರಳವಾಗಿ ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಿನೆಸ್’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿ ತಿಳಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯ ಉದ್ಯಮ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬದಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

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ಕೆಜಿಗೆ ₹13ಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಖರೀದಿ ವಿಂಗಡಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ

ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ತ್ಯಜಿಸಲಾದ ಬಾಟಲಿ, ಡಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ₹13 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

₹80-90ಕ್ಕೆ ಮರುಬಳಕೆಯ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್!

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ₹80ರಿಂದ ₹90 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಭಾಗಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ನಾರುಗಳು, ಪೈಪ್‌ಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಟನ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ

ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ ₹80ರ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ಇದು ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ, ನೇರ ಲಾಭವಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಸಾಗಣೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

‘ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು’ಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ

ಈ ಉದ್ಯಮ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ‘Waste to Wealth’ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

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