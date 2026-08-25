ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.8 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ ₹80,000 SIP ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ತಂದೆಯ ಹಠಾತ್ ICU ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡದ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಯಿತು. ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ₹32,000 ಮಾತ್ರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಹಣವೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಠ ಇದು.
₹1.8 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ₹80 ಸಾವಿರ SIP… ಆದರೂ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಟ!
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.8 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹80,000 SIP ಹೂಡಿಕೆ—ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಹಠಾತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದುರಾದ ₹2.5 ಲಕ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಕ್ಕಿಯ ತಂದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ICUಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಅವರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹32,000 ಇತ್ತು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ!
ಈ ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು: ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ.
ಬೆಳಗಿನ 1:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
SIPಗಿಂತ ಮೊದಲು Emergency Fund ಮುಖ್ಯವೇ?
SIP ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ತುರ್ತು ನಿಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಇತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕವರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು.
ಈ ಘಟನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಅಳತೆ ಅಲ್ಲ. “ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು?” ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ “ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಲಭ್ಯ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮುಖ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು.