Bhoomika Basavaraj: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಖ್ಯಾತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಘಟನೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಬಂದರೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 8 ವರ್ಷಗಳ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಿ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧ, ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು
2020 ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಏಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ? ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡ" ಎಂದು ಬೈದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳವಾಗಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಭೂಮಿಕಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ನಂತರ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತಹ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಚೇತನಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ
2019 ರಲ್ಲಿ ಹಾಡೊಂದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ₹2,000 ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮಲೇಷಿಯಾ ಮೂಲದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಐಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ (Full-time) ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದರು.
ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ವರೆಗೆ
ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗಳು, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಮ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಕಾ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಕೋಪ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಫೋನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ಧ್ಯಾನ (Meditation) ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಂತ್ಯ' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ).
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾದರೂ, ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಗುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಓದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಎಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ (Savings) ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಐಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕನಸು
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. "ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಫರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ‘ರೆಸಾರ್ಟ್’ (Resort) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ.
ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಕಥೆ
2023 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ರೂಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬದಂತಿದ್ದ ರೂಮಿಗೆ ₹30,000 ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಕಾರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಉತ್ತರ
ಫೇಮ್ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ? – ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ (Peaceful life).
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು? – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್: ನಟ ಯಶ್ (Yash).
ಮದುವೆ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ಇಷ್ಟವಿದೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸದಿರುವುದು: ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ (Equality) ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು.
ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ 3 ಪದಗಳು: ಸ್ವೀಟ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ.