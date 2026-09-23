ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಡೆಯ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಡೆಯ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಇದೀಗ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್, ತಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದೆ
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂತೋಷ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ತಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು
ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಜಯಶ್ರೀ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತನಿಶಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಂದು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಗಳು ಹರಿದಾಡಿದರೂ ತಾವು ಏಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, “ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂತೋಷ್ ಆಕ್ರೋಶ
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಡ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡು, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆಳೆಯಲು ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂತೋಷ್, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎತ್ತುಗಳ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತು
ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತುಗಳ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೂಜು ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ರೈತರು ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಹುರಳಿ ಕಾಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೆ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ
ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕಥೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು, ಕರಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.