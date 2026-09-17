ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಮುನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಟಿಬೆಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ-ಜಮುನಾ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಭಾರತವು ನದಿಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾದಂತಹ ನದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಯಂದಿರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಏಕೈಕ ಗಂಡು ನದಿ.
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ
ಕೈಲಾಶ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚೆಮಾಯುಂಗ್ಡಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. 2,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ನದಿಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸರ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ಕೈ ರಿವರ್ ("ಆಕಾಶದ ನದಿ") ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ನದಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನದಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವಾಳ
ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಈ ನದಿ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದ ಮಾರ್ಗವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಈ ಗಂಡು ನದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾಳೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ನದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಗಂಡು ನದಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಜಮುನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಲಾಸಾ ನದಿ, ನ್ಯಾಂಗ್ ನದಿ, ಪರ್ಲುಂಗ್ ಜಾಂಗ್ಬೋ ನದಿ, ಲೋಹಿತ್ ನದಿ, ಧನ್ಶ್ರೀ ನದಿ, ಕೊಲಾಂಗ್ ನದಿ, ಕಾಮೆಂಗ್ ನದಿ, ಮಾನಸ್ ನದಿ, ಬೆಕಿ ನದಿ, ರೈದಕ್ ನದಿ, ಜಲಧಕ ನದಿ, ತೀಸ್ತಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಸುಬನ್ಸಿರಿ ನದಿ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಆಳ ಸುಮಾರು 124 ಅಡಿ (38 ಮೀಟರ್) ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಆಳ 380 ರಿಂದ 450 ಅಡಿ (ಸುಮಾರು 115 ರಿಂದ 135 ಮೀಟರ್) ವರೆಗೆ ಇದೆ.