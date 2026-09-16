ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಉಡುಪಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಮುಜುಗರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರಾಮ, ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
‘ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ?’ ಎಂದು ಮುಜುಗರಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಉಡುಪಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎದುರಿನ ಸೀಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಗೊಂದಲ: ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು?
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಬಸ್ನ ಸೀಟ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಸೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೌಕರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಅಸಹಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು?
ತಮ್ಮಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಾದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅನುಭವವಾಯಿತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏನು?
ಈ ಘಟನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಡುಪಿನ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸೌಕರ್ಯ ತಂದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಎರಡೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.