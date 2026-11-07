08:26 AM (IST) Nov 07

Karnataka News Live 7 November 2026 Bantwal - ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನಪರ ವೈದ್ಯ 68ರ ಅಬ್ಬು ಪಂಡಿತರು!

ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ 68 ವರ್ಷದ ಅಬ್ಬು ಪಂಡಿತರು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾರಂಪರಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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08:12 AM (IST) Nov 07

Karnataka News Live 7 November 2026 832 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ; 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 300 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಞನ್

1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 832 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಲಿಮ್ಕಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

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07:46 AM (IST) Nov 07

Karnataka News Live 7 November 2026 Vijayapura - ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಮಾಲ್ದಂಡಿಯ ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ GI ಟ್ಯಾಗ್!

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೋಣಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ (ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್) ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 57 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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07:42 AM (IST) Nov 07

Karnataka News Live 7 November 2026 KMF vs Amul - ನಂದಿನಿ ಮೊಸರಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮುಲ್ ಮೊಸರು ₹10 ರ ಇಳಿಕೆ!

ಕೆಎಂಎಫ್ ತನ್ನ ನಂದಿನಿ ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಅಮೂಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಮೊಸರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಅಮೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
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07:37 AM (IST) Nov 07

Karnataka News Live 7 November 2026 Bengaluru - PVR ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಪ್‌ನಲ್ಲೇ ಪೆಪ್ಸಿ ಸರ್ವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೀಗ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೋರಂ ಮಾಲ್‌ನ ಪಿವಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
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