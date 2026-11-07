ದೀಪಾವಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ 8 ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 8 ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹೂವುಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿರುವ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಬೀದಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 8 ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್
ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಫುಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಇದು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಇಮಿಟೇಶನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ದೀಪಗಳು, ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಒಂದೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೂವುಗಳು, ಹಾರಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು, ರಂಗೋಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸೀರೆಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೀಪಾವಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಫುಟ್ವೇರ್, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸದಾ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್, ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಫುಟ್ವೇರ್, ಇಮಿಟೇಶನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ.
ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸೀರೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ, ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಮುಂಜಾನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಬನಶಂಕರಿ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣವೆಂದರೆ ಬನಶಂಕರಿ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಫುಟ್ವೇರ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿರುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಬಸವನಗುಡಿ
ಬಸವನಗುಡಿಯ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂವುಗಳು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳು, ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಾಟರಿ ಟೌನ್
ಬೆನ್ಸನ್ ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಟರಿ ಟೌನ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪಾಟರಿ ಟೌನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೇಗನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿ: ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ: ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹಬ್ಬದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೂವುಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರಗಳವರೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಡುಕಲು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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