200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರಘುವರನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೇನು? ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನ, ನಟಿ ರೋಹಿಣಿ ಜೊತೆಗಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
90ರ ದಶಕದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ನಟ ರಘುವರನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಖಂಡಿತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯ, ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಅವರು. ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ, ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಘುವರನ್, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಏನು?
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಘುವರನ್!
ರಘುವರನ್ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿನಯದ 'ಶಿವ' ಸಿನಿಮಾದ ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಂಟನಿ ಪಾತ್ರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಸುಸ್ವಾಗತಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ 'ಒಕೆ ಒಕ್ಕಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ನಟ!
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರಘುವರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಎದುರಾದವು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾಸರಾದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಯಿತು.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ದೂಡಿದರು ಎಂದು ರಘುವರನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಟ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಂತೆ ತಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಘುವರನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಟಿ ರೋಹಿಣಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ, ಬಳಿಕ ವಿಚ್ಛೇದನ!
ರಘುವರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರೋಹಿಣಿ ಅವರನ್ನು 1996ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2000ರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಮಗನಿಗೆ ವರುಣ್ ರಿಷಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ರಘುವರನ್ 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದವು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ವ್ಯಸನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರು!
ಇನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಘುವರನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ 2008ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ರಘುವರನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಶಿವ', 'ಬಾಷಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ನಟನನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.