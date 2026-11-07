ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 14 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 11 ಮಾದರಿಗಳ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. IOCL ಮತ್ತು HPCL ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ.31.2 ಹಾಗೂ ಶೇ.30.5ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಯನ್ನು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿವೆ. E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿವಾದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾ 20ರ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶನಿವಾರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 31ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "E20 (ಶೇ. 20 ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ‘420’ ದಂಧೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಎಸ್ಒ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 'ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯ ಲೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
14ರಲ್ಲಿ 11 ಮಾದರಿಗಳು ಫೇಲ್: ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ 14 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 11 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ: ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 31.2% ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30.5% ನಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಕ್ರಮ: IOCL, HPCL, BPCL ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಯಾರಾ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ವಾಹನದ ಇಂಧನ ಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ. E20 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸದ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ನೈಜ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ದುಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಾಹನದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನದ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಮಜಾಯಿಷಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಾದ IOCL, BPCL ಮತ್ತು HPCL ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಡ್ಡವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ.
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪಾಲನೆ: ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋದ IS 17021 ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಶೇಕಡಾ 19 ರಿಂದ 21 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಭಾರತದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.97 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ, 952 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ₹1.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯು ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಾಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.