07:56 AM (IST) Sep 30

ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಬಕ್ರಾ ಆದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

Bigg Boss Kannada: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 'ಒಂಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಜಂಟಿ' ಥೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಒಂಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಮುರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಕ್ರಾ ಆದರು. 

07:31 AM (IST) Sep 30

ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ, ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ - ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ 5 ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

Today’s top 5 news in kannada: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

07:24 AM (IST) Sep 30

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಎಐ ವೈರಸ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಹೊಸಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾನ್‌ಫರ್ಡ್‌ ವಿವಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

06:55 AM (IST) Sep 30

26/11 ಬಳಿಕ ನಾನು ಪ್ರತೀಕಾರ ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಮನಮೋಹನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ - ಚಿದು

2008ರ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

