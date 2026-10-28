08:16 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಗೋಕರ್ಣ - ತದಡಿ ಬಂದರಿನ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಚಮನ್‌ ಜಾತಿ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ 3 ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು!

ಗೋಕರ್ಣದ ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಮನ್ ಜಾತಿಯ ಮೀನಿನ ಕೊಳೆತ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ತೀವ್ರ ಘಾಟಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.
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07:58 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಆಯೋಗ, 15 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಗೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕ

ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಎಸಗಿದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
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07:57 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಕೋಲಾರದ ಒಣಹವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೃಹತ್ ಅಣಬೆ ಪತ್ತೆ; mushroom

Mushroom: ಕೋಲಾರದ ಚಾಮರಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಆಳಿಂಬೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹವೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಣಬೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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07:39 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಬರಗಾಲಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದ ಛಲ - 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದು ₹7 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಯುವ ರೈತ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಯುವ ರೈತ ವೀರೇಶ್ ತಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಪ್ಸಂ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 40-80 ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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07:16 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇರಿ 716 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪತ್ತೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್‌ಐಆರ್‌) ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇರಿ 716 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
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07:07 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 NDA - ಹಿರಿಯರು, JDS ಜತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ ರಣತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಫಲ

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ. ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಂಟಿ ರಣತಂತ್ರದಿಂದ ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಲ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ..

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06:55 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಗಿಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ರೈಲ್ವೆ ರೇಕ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ NOC ನೀಡದಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ಗಿಣಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ರೇಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಒಸಿ ನೀಡದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

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06:45 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.07 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 537 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಪತ್ತೆ; CEIR ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ ಶೋಧ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಇಐಆರ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನವಾದ ₹1.07 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 537 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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06:29 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 46.88 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್! ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಳಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 46.88 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 59 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಟುಹೋದವರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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06:18 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 Bengaluru - ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ - ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ!

ಎನ್‌ಜಿಒ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

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05:49 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಕಬ್ಬು ರೈತರ ಜತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿ - ತಡರಾತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ದರ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

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05:40 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಿಸುವ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್! ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, 4500 ಹೊಸ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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05:30 AM (IST) Oct 28

Karnataka News Live 28 October 2026 Bengaluru - ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ 3 ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ರೂ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮೂರು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಜಿಬಿಎ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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