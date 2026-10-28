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- Karnataka News Live: ಗೋಕರ್ಣ - ತದಡಿ ಬಂದರಿನ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಚಮನ್ ಜಾತಿ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ 3 ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು!
Karnataka News Live: ಗೋಕರ್ಣ - ತದಡಿ ಬಂದರಿನ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಚಮನ್ ಜಾತಿ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ 3 ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು!
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬು ದರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಸರಾ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಳವಳಿಗಾರರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನಡೆಗೆ ನಾಡಿನ ಜನರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ರೈತರು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹4 ಸಾವಿರ ದರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹50 ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಪಿ ₹50ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾದರೆ ಟನ್ಗೆ ₹4 ಸಾವಿರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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