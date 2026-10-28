ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ಅ.28): ಕನ್ನಡದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 32ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ', ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಜೆರಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ಸೋಮವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ನಿಖರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತು 'ಜೈಲರ್ 2' ಸೇರಿದಂತೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ಏರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಜೆರಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ 175 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನ್ಯಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹಿಟ್ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಏರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾದಾಯಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವು ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಕಥೆ ರಚಿಸಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 2020ರ ದಶಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನೂ ಬೆಸೆದು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಎಂ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ದಾಸೂರು ಸೋಮೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ಗೌಡ ಸಹನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರು ಸಂತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ನಾಗಣ್ಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ವಸಂತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅವರು ಬ್ರೋಕರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಿಶ್ ಚಂದ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಲ್ಮಣಿ ಮತ್ತು ಅಭಿ ಮಹೇಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆದರಮೆಟ್ಲ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ವರದಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಇದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಖರ ಚಿತ್ರಣ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.