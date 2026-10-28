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- ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇನಾ? ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಬೆಡಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜ್
ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇನಾ? ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಬೆಡಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜ್
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು..
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅಭಿನಯದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರಮಿಕಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಮೂಲಕ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಮಿಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡತಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು
ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು?
ಇನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಬಳಿಕ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.
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