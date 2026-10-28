ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಎರಡು ಕನಸು’ ನೆನಪಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು..
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿವಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
‘ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ’
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಹಳ ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ‘ಎರಡು ಕನಸು’ ನೆನಪಾಯ್ತಂತೆ!
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿವಣ್ಣ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನೆನಪು ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಎರಡು ಕನಸು’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ‘ಎರಡು ಕನಸು’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂತಾಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾವಿದು. ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಖತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನಿರುಧ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ, ತಪಸ್ವಿನಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಶಹಬ್ಬಾಸ್
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ’
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕನೆಕ್ಷನ್
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ’, ‘ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿ’, ‘ಕುರುಬನ ರಾಣಿ’, ‘ಅಣ್ಣತಂಗಿ’, ‘ತವರಿಗೆ ಬಾ ತಂಗಿ’, ‘ತವರಿನ ಸಿರಿ’, ‘ಜನುಮದ ಜೋಡಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾತು.
126 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ; ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಓಟ ಜೋರು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸದ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈವರೆಗೆ 126.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ರಣಬಾಲಿ’ಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆಯೂ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ತನ್ನದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ
ಈಗಾಗಲೇ ಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಇದೀಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.