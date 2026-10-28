ಕೆ-ರೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಂದಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಎನ್ಹೆಚ್-44 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ 61 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಗರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.28): ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಕೆ-ರೈಡ್’ (K-RIDE - ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚಂದಾಪುರ ಸಮೀಪ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 (NH-44) ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 470 ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸುಮಾರು 245 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕವಿರುವ ಹಾಗೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 61 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಓಪನ್ ವೆಬ್ ಗರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು (OWG) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಗರ್ಡರ್ ಅನ್ನು 2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಗರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು (BYPL–HSRA) ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ (Railway Doubling Project) ಭಾರಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ-ರೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಗರ್ಡರ್ಗಳು (Longest Girders) ಇವಾಗಿವೆ.
ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ತೂಕ: ಪ್ರತಿ ಗರ್ಡರ್ 61.00 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 245 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ, ಈ ಬೃಹತ್ ರಚನೆಯು ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ (Up) ಮತ್ತು ಡೌನ್ (Down) ಎರಡೂ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನವೀನ 'ವಿಂಚ್ ಆಧಾರಿತ ಎಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' (Winch-based pulling system) ಹಾಗೂ ISMB 600 ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲ: ಎನ್ಹೆಚ್-44 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಜೋಡಣೆ, ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಸಂಘಟಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ: ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ (GAD), ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ (TAD) ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು (HQ/UBL/SWR) ಪೂರ್ಣ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎನ್ಹೆಚ್-44 ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಕಾದಿದೆ ಭಾರಿ ರಿಲೀಫ್
ಈ ನೂತನ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಗರ್ಡರ್ ರಚನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಪಿಲ್ಲರ್ (Intermediate Pier) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಾಹನಗಳ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ, ಅಗತ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಅನುಮೋದಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ 12 ಪಥದ (12-lane) ಬೃಹತ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NHAI) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಚಂದಾಪುರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಗ ಬಹುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು
ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯು ಎನ್ಹೆಚ್-44 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ರಸ್ತೆ-ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭಾರಿ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.
2027 ರ ಜನವರಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ - ಕೆ-ರೈಡ್ ಎಂಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ-ರೈಡ್ (K-RIDE / Bi-RIDE) ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್, ಎರಡೂ ಗರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರೇಡ್-ಸಪರೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಚಾರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಾಗಣೆ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2027 ರ ಜನವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.