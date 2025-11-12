09:38 AM (IST) Nov 12

Karnataka News Live 12th November:ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಬಯ್ತಾರೆಂದು ಆ*ಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಬಾಲಕ - ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆ*ಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

09:23 AM (IST) Nov 12

Karnataka News Live 12th November:ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಬ್ಬರ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು

ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

09:07 AM (IST) Nov 12

Karnataka News Live 12th November:ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ಕೊರಿಯನ್ ಸೀರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್, ಆದ್ರೆ..

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಖತ್‌ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ.

08:49 AM (IST) Nov 12

Karnataka News Live 12th November:ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಘಟನೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕ - ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕಿಡಿ

ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಘಟನೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ... ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

07:32 AM (IST) Nov 12

Karnataka News Live 12th November:ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೈದಿಗಳ ಕೈಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ? ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು ನೀಡಿದ ವಿವಾದದ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗದ ಹಿಂದೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಂಚು ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

07:32 AM (IST) Nov 12

Karnataka News Live 12th November:ಗುಜರಾತಿನ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಘ

ಮೋದಿಯವರ ತವರು ರಾಜ್ಯ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೊರಟಿದೆ.

07:31 AM (IST) Nov 12

Karnataka News Live 12th November:ದಿಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಚರ್ಚೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

‘ನ.15ರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

