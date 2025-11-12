ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಡಿದ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ X5.1 ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು G4 ಮಟ್ಟದ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಅರೋರಾಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಜ್ವಾಲೆಯು ಉಪಗ್ರಹ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಪರಿಣಾಮ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, (ನ.12): ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಡಿದ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ದಾಖಲಾದ X5.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಈ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿತು. ಭೂಮಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಬೀರಿದೆ.
ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯ ವಿವರಗಳು:
AR4274 ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮೆಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೋಟಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ X-ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ X5.1 ಜ್ವಾಲೆಯು ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ AR4274 ನಿಂದ ಸಿಡಿದಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌರ ಕಲೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೀವ್ರ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು X1.7 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು X1.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರದ್ದು X5.1 ಎಂಬುದು ಅದರ ತುದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ R-3 ಮಟ್ಟದ ರೇಡಿಯೋ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಜ್ವಾಲೆಯು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ, GPS ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಅದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಗಾ, ಸಮುದ್ರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತಾಯ್ತು.
ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ವಿಧಗಳು:
X-ವರ್ಗದ ಭಯಾನಕ ಶಕ್ತಿಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ A, B, C, M ಮತ್ತು X ಎಂಬ ಐದು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ X-ವರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು, ಮತ್ತು X5.1 ಎಂಬುದು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು. ಈ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೆಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಕಿರಣವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ದಾಟಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು?
ಅರೋರಾ ಮತ್ತು G4 ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿ: ಈ X5.1 ಜ್ವಾಲೆಯು ಕೇವಲ ರೇಡಿಯೋ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಬಲ ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು (CMEಗಳು) ಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೆಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಾಕಿ G4 ಮಟ್ಟದ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಅರೋರಾ (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದೀಪಗಳು) ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅರೋರಾ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NOAA ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನವೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲಾಪಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲು:
2025ರ ಸೌರ ಚಕ್ರ 25 ರ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಗಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅರೋರಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೌಂದರ್ಯದ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯು ಸೂರ್ಯನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು.