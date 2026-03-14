LPG vs Induction stove: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ LPG ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡಡರ್ ಹಿಡಿದು ಕಿಮೀಗಟ್ಟಲೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ, ವಿಳಂಬ ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈಗ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಿಂತಲೂ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಕರ್ನಾಟಕ, ಲಕ್ನೋ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಹೊರಗೆ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ . ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಅನೇಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
LPG ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್: ಯಾವುದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ?
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶೀಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಿಸುಮಾರು 14.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹950 ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ದಕ್ಷತೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯು ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಂಕಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹180 ರಿಂದ ₹1,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇಂಧನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ LPG ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ ಬಳಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು. ಆದರೂ ಜನರು LPG ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಇನ್ನೂ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ. ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾಯಿ ಬೇಯಿಸುವುದು, ಹದಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ ಬಳಸಲು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಂಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.