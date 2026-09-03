ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕಥೆಯು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಅಸಹಾಯಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಂಚಿಯ ಅರ್ಗೊರಾ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಹಲವಾರು ಪದಕಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೋರಾಟ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮರ್ದೀಪ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ:
ಅಂದಹಾಗೆ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಮರ್ದೀಪ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆತನ ಕಥೆಯು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವನನ್ನು ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಒಲವು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಅವನ ಬಯಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಅಮರ್ದೀಪ್:
ಅಮರ್ದೀಪ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವು 2015ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು; ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು.
ಆದರೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಅಮರ್ದೀಪ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಈಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಜೀವನೋಪಾಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕುಟುಂಬವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಮಗನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುನ್ನವೂ ಹಣದ ಚಿಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನೇಪಾಳದ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ, ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ಅಮರ್ದೀಪ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವು ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ; ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಲ್ಲವೇ ಹೊರತು, ಕನಸುಗಳಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಮರ್ದೀಪ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಅವರು 2015ರ ಏಷ್ಯನ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡೋ-ನೇಪಾಳ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 2019 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ.
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮರ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮರ್ದೀಪ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಝಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆಯೆಂದು ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ; ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಏಕೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಅಮರ್ದೀಪ್ ಅವರ ಕಥೆಯು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ. ಪದಕವೊಂದನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೊಬ್ಬರು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುವುದು ಸಹಜ.