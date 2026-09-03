ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ, ಬಾಂಬೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಭಾರತದ ಪರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು: 1980ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಲವದು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಜತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದರು. ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜತೆ ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ನುವ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಮುಂದೆ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾದಿಗಳು ಆಗಲೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಧಿಸಿದ್ದವು. ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ, ಜತಿನ್ ಪರಂಜಪೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಂಬೆ 'ಅಂಡರ್-17' ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಆ ತಲೆಮಾರು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು; ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಆಡಿದರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೇರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ, ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಬಾಂಬೆಯ ಅದೇ ಜೂనిಯರ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಾಳೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. 1987-88ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಳೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಗಳಿಸಿದ ಶೇ 0.1% ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಹಿರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು; ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿದವು ಮತ್ತು ರನ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 93 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 54.45ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 7,134 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 28 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 248 ರನ್ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು.
1999-2000ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ ಆ ಅಜೇಯ 248 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಕಾಳೆ ಅವರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 'ಫಾಲೋ-ಆನ್' (follow-on) ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಳೆ, ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಕಾಳೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಅತ್ಯಂತ ದಿಟ್ಟ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ನೆರವಾದರು.
2000ನೇ ಇಸವಿ ವೇಳೆಗೆ, ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಕಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 2001ರಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎ' ತಂಡವು 4 ರನ್ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ರಿಚರ್ಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರಾದರೂ, ಕಾಳೆ 122 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದರು; ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 233 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಳೆಯೊಬ್ಬರೇ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಳೆ ಕೇವಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ದಾಖಲೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 1994-95ರಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಾಳೆ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು; ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ 'ಲಿಸ್ಟ್ ಎ' (List A) ಅರ್ಧಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ, ಈ ಸಾಧನೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್' ಪರವಾಗಿ ಅವರು 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು; ಹಾಗೆಯೇ 'ಇಂಡಿಯಾ ಎ' ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ 'ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ' ವಿರುದ್ಧ 75 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ನಂತರ ಇವರನ್ನು, ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ (ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ) ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಒಂದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಕಾಳೆ
ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಳೆ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2003ರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ 29ನೇ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು 287ನೇ ದಿನದಂದು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ಕಾಳೆ ಅವರು 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರವೇಶವೇ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಉಳಿದುಹೋಯಿತು: ಒಂದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, 10 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರು ಆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ನಂತರ ಅವರ ಕಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕರಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 2003ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಗೆ ತಲಾ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಾದ ಕಿರಣ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಬ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಕಾಳೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಳೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆಗಾರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಮಂಡಳಿಯು ಆತನನ್ನು ದುರ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 2004ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ 664 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರೇ, ಸಚಿನ್ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ ಭಾರತ ಪರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕು ಮುಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಸಮಯ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.