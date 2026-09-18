ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಹರೆನ್ನಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಡ್ಯಾಸಿಪೆಲ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಬಿಗುಲಾರಿಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ, ದೇಹದೊಳಗೇ ಚಿಪ್ಪು ಒಡೆದು ತಿನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಸತತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಈ ಬಿಳಿ ಗಂಟಲಿನ ಹಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಹರೆನ್ನಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಸುದೀರ್ಘ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ತನಿಖೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಜೀನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ನಂತರ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆರ್ಥರ್ ಟ್ಯುಟೆಂಕೊ, ಟಿಮ್ ಎಲ್. ಹೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಎಫ್. ಬೇಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ-ಪ್ರವೇಶ ಜರ್ನಲ್ 'ಹರ್ಪೆಟೊಜೋವಾ' ದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 'ಡ್ಯಾಸಿಪೆಲ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಬಿಗುಲಾರಿಸ್' (Dasypeltis albigularis) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಬಿಳಿ ಗಂಟಲಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಭಕ್ಷಕ' (White-throated egg-eater) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಾದಿ (2019 - 2026)
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2019 ರಲ್ಲಿ. ಸಂಶೋಧಕ ಆರ್ಥರ್ ಟ್ಯುಟೆಂಕೊ ಅವರು ಹರೆನ್ನಾ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಮಾಂಟೇನ್ ಮೊಟ್ಟೆ-ಭಕ್ಷಕ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡ್ಯಾಸಿಪೆಲ್ಟಿಸ್ ಅಟ್ರಾ (Dasypeltis atra) ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈ ಹಾವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹರೆನ್ನಾ ಅರಣ್ಯದ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆನುವಂಶಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದು D. atra ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಕಸನೀಯ ವಂಶಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಹರೆನ್ನಾ ಅರಣ್ಯದ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಕೀನ್ಯಾದಿಂದ ತಂದ ಗಂಡು D. atra ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮರಿಗಳು ಎರಡೂ ತಳಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ
'ಡ್ಯಾಸಿಪೆಲ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಬಿಗುಲಾರಿಸ್' ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಾವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳು ಸುಮಾರು 92 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಬೆಳೆದರೆ, ಗಂಡು ಹಾವುಗಳು 60 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಗಾಢ ಬೂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮಾಪಕಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಮವು ಮಸುಕಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಕ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ದೇಹದೊಳಗೇ ಇದೆ 'ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವ ಯಂತ್ರ'!
ಈ ಹಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ನುಂಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮರಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲುಬಿನ ಮುಂಚಾಚಿರುವಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನುಂಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಈ ಎಲುಬುಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಹಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಂಗಿ, ಪುಡಿಚೂರಾದ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಷ್ಟಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.
ಇತರ 'ಡ್ಯಾಸಿಪೆಲ್ಟಿಸ್' ಹಾವುಗಳಂತೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಸಾದಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೂ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಅಡಗಿತ್ತು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅನೇಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.