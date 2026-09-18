ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ 16 ವರ್ಷದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡೇವಿಸ್ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಿಕ ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2025ರ Regeneron ISEFನಲ್ಲಿ $75,000 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಫಿಲಮೆಂಟ್; 16 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರ
3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು, ಉಳಿದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ 16 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡೇವಿಸ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್
Bishop Feehan High Schoolನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಜಮಿನ್, 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಿ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ pultrusion ಮತ್ತು extrusion ಎಂಬ ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು 45% ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು Massachusetts Science + Engineering Fair ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಮರುಬಳಕೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 90% ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಿ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ
ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಫಿಲಮೆಂಟ್ನ ಶೇ.67ರವರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು Society for Science ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
₹62 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
2025ರ Regeneron International Science and Engineering Fairನಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ $75,000 Regeneron Young Scientist Award ದೊರೆಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅವರು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಬೆಂಜಮಿನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಹೈ-ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.