2024ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ದೈತ್ಯ ಕುಳಿಯನ್ನು ನಾಸಾದ 'ಲೂನಾರ್ ರಿಕಾನಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್' ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. 'ಮೆಕ್ಗೆಚಿನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಕುಳಿಯು ಎರಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವಿದ್ದು, ಇದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರಯಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಕುಳಿಯನ್ನು ನಾಸಾದ 'ಲೂನಾರ್ ರಿಕಾನಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್' ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಕುಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಮೆಕ್ಗೆಚಿನ್' (McGetchin) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕುಳಿಯಾಗಿದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಷ್ಟು ಅಗಲದ ದೈತ್ಯ ಕುಳಿ!
ಈ ತೀವ್ರ ಸ್ಫೋಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 728 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 141 ಅಡಿ ಆಳದ ಬೃಹತ್ ಕುಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದವು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್, ಎಲ್ಆರ್ಒ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವಲಯದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡಿಕ್ಕಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕುಳಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಆರ್ಒ, ಇದುವರೆಗೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವದ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಕುಳಿಯ ಸುತ್ತ ಉಂಟಾದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ
ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಆರ್ಒ ದ 'ಡಿವೈನರ್' ಉಪಕರಣದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮೆಕ್ಗೆಚಿನ್' ಕುಳಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 4 ಮೈಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ 9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣು (ರೆಗೋಲಿತ್) ಹಗುರವಾಗಿ, ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿರುವ ಮಾನವಸಹಿತ ನೌಕೆಗಳು, ರೋವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.