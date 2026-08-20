ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಿ 18+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದು, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಐದು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ (Toxic a fairy tale for grown-ups) ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು, ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂದು ನೋಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಟ್ರೇಲರ್ ನಂತರ, ತಯಾರಕರು ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯುಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆದರೆ ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (BBFC) ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, (Adult Certificate) ಅಂದರೆ ಇದು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯುಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಯ 191 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು 41 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' Vs 'ಧುರಂಧರ್'
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಲ್ಲಿ 5 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಗ್ನತೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಬೆದರಿಕೆ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 5 ರಲ್ಲಿ 4 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು 18+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5 ರಲ್ಲಿ 5 ಪೂರ್ಣ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅನ್ನು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಯ ಎಂಬ ನಿರ್ದಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿಯಂತಹ ನಟಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.