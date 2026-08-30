ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ಕಥೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್‌, ವಿಶ್ಯುವಲ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಯಶ್‌ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

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ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ ಬಯಲು ಮಾಡದೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ-ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿವರಣೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಬಾಲ್ಯ ಹಾಳಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಮೃಗತ್ವ ಬರಬಹುದು’

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಆತನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಹಾಳಾದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೃಗತ್ವ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್‌, ಮೇಟಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಫೈಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿವರಣೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃಗತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುಭವವಾದಾಗ ಆತನೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಆತನಿಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಆತನೇ ದೂರವಾದರೆ ಆತನ ಬದುಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆತನ ಜೀವನವೇ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆತನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಆತನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೊನೆಯ 20 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು’

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಅದರ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಆಗ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

‘ಇದನ್ನು ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ’

ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರು ಒಮ್ಮೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ವಿವರಣೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ನಿರೂಪಣೆ, ನಾಯಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರೀತಿ-ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.