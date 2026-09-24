ಕನ್ನಡದ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗಣೇಶ್‌ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೌತ್‌ ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಐದು, ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೂ ಹತ್ತು, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೈಪ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಹೈಪ್‌ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್‌ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು.

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ಮೌತ್‌ ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್‌

‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಮೌತ್‌ ಟಾಕ್‌ ಮೂಲಕ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.

460 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ!

‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್‌ ರನ್‌ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 460 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿವಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಜೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಬಜೆಟ್‌ ಕೇವಲ 70 ಲಕ್ಷ.. ವಸೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ!

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಕಥೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಬಲ

‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯೂ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸ್ಟಾರ್‌ ಇಮೇಜ್‌ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್‌ ಆಗುವ ಕಥೆ, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂತು ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ 2’

‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ಯ ಕ್ರೇಜ್‌ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, 2016ರಲ್ಲಿ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ 2’ ತೆರೆಗೆ ಬಂತು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇಲ್ಲದೆ, ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೌತ್‌ ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, 460 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.