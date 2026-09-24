ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದನವನ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ರುಕ್ಕು, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ Camera crumbs ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿಯಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರಿ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ರಾಗನ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಲಂನಲ್ಲಿ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್! ನಟಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?
ಪತಿ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೇಟ್
ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು
ಕಾನ್ಸ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ