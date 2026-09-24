ನಟಿ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. VJ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ, 2008ರ ‘ನಂದ ಲವ್ಸ್ ನಂದಿತಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾದರು.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕು, ನಾಯಕಿಯರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಬಳಿಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್‌, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೋಟೋಗಳು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಾರೆಯರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚೈಲ್ಡ್‌ಹುಡ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾರೆಯರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

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ಸದ್ಯ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ, ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ. ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಸರು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ‘ಅರೆ, ಇವರಾ!’ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಪಡುವುದು ಖಚಿತ. ಹೌದು, ಈ ಮುದ್ದು ಬಾಲಕಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ.

ವಿಜೆಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ

ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಜೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ನಂದ ಲವ್ಸ್ ನಂದಿತಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ‘ನಂದಿತಾ’. ಇದೇ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ, ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾ. ರಂಜಿತ್ ಅವರ ‘ಅಟ್ಟಕತಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ನಟ ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಂ, ಬ್ಲಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರಮ್ 2, ಕಲ್ಕಿ, ಅಕ್ಷರ, ಕಪಟಧಾರಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ, ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ.

ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.