ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌.

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಇದೀಗ ‘ಬೇಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಆಗಿ ಶಿವಣ್ಣ; ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ಲುಕ್‌

ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್‌, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ಶೇಡ್‌ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮಾಸ್‌ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್‌ ಆಗಿರದೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್‌ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಬೇಲ್’ ನಿರ್ಮಾಣ

ವೆಂಕಟ್‌ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ

‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜಯರಾಮ್‌, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್‌, ಲೂಸ್‌ ಮಾದ ಯೋಗಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್‌, ಕಿರಣ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೂಸ್‌ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಟೀಸರ್‌ನ ಬಿಜಿಎಂ ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್‌

‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿ. ಅಜನೀಶ್‌ ಲೋಕನಾಥ್‌ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವೇ ಚಿತ್ರದ ಮಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಟೋನ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ವೈದಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶಶಾಂಕ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2ಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನ ‘ಬೇಲ್’!

ಟೀಸರ್‌ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದು, ಟೀಸರ್‌ ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಣ್ಣನ ಖಡಕ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅವತಾರ, ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ತಾರಾಗಣ, ‘ಬೇಲ್’ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2ರಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.