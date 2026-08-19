Shivarajkumar Viral Video: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ನಟರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ನಟರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ನಟ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೊಗಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆನಂದ ವಿಕಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ‘ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಅಭಿಷನ್ ಜೀವಿಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌತಮ್ ಶಿವರಾಮನ್ ಅವರ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ‘ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಭಿಷನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿತು. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಶೈಲಿಯೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಯುವ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ’ ಎಂದ ಶಿವಣ್ಣ
ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಸರ್’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ಕೆಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೇಸರ
ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಯುವ ನಟನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ‘ಸರ್’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಎಂದು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ನಟನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೆಲವರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
‘ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸರ್ ಅಲ್ಲವೇ?’
ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ, ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಕಿರಿಯ ನಟನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುವ ನಟನ ಮೇಲಿನ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಿಂತ ಅವರು ಬಳಸಿದ ಸಂಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.