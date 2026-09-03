ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ AI ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗೀತ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಿಜಿಐವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್’ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ - ದಿ ಕ್ರೇಜಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ AI ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗೀತ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಿಜಿಐವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
400 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ!
‘ಸಿನಿಮಾ’ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ‘ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ - ದಿ ಕ್ರೇಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳನ್ನು 18 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳ ವರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 150 ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಇರಲಿದೆ. ಒಟಿಟಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಅವಧಿಯ ವರ್ಷನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರದ್ದೇ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವವೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪದೇಪದೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ AI ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಅಣ್ಣ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
CGI ಕೂಡ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರದೇ ಕಲ್ಪನೆಯ ಲೋಕ!
ಸಿನಿಮಾದ CGI ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತಿದೆ — ‘Magical, Musical, Miracle’. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ.
ಮಗನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ!
‘ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ - ದಿ ಕ್ರೇಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮನೋರಂಜನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಈ ಬಾರಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ, ವಿಭಿನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ CGI ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 400 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ನೂರಾರು ಹಾಡುಗಳು, ಆರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಷನ್ಗಳು, AI ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅವರದ್ದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ - ದಿ ಕ್ರೇಜಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.