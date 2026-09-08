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- Deepika Padukone: 2ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ; ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಷೋ- ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್
Deepika Padukone: 2ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ; ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಷೋ- ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2ನೇ ಮಗು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ...
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2024ರಂದು ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಹುಟ್ಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಿದೆ ದಂಪತಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್
ಇದೀಗ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳು ದುವಾಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಂದೇ ಎರಡನೆಯ ಮಗುವಿನ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಷೋ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಷೋ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರು ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಟಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಷೋಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಟಿ
ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಟಿಯೇ ಅಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಏಳನೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ!
ರಾಕಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ...
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ರಾಕಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೀಪಿಕಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸದೇ ಖುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ರಾಕಾ ಶೂಟಿಂಗ್
ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಪಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ನಡುವೆ, ದೀಪಿಕಾ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
ರಜೆಯ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ
ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೀಪಿಕಾ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವತ್ತ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಶಂಸೆ
"ರಾಕಾ" ತಂಡವು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು, "ದೀಪಿಕಾ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದಣಿದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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