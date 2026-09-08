ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 (9/9) ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಹಳೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 09ನೇ ತಾರೀಖು ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದ 09/09. ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಭವದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಿಮ ಏಕ-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯಗಳು ನಷ್ಟ, ದುಃಖ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತ್ಯವು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 9 ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
ಏನಿದು 9/9 ಪೋರ್ಟಲ್?
ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನವು ಒಂಬತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ 9/9 ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡಲಾಗದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.
9-9 ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (9/9 Portal Manifestation) ಎಂಬುದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (Numerology) ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು (9ನೇ ತಿಂಗಳ 9ನೇ ದಿನ) ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಗೇಟ್ವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 9 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣತೆ (Completion), ಮುಕ್ತಾಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Manifestation) ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
9-9 ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವಗಳು:
ಹಳೆಯ ಚಕ್ರಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡದ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.
ಕರ್ಮದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Karmic Release): ಹಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು, ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಈ ದಿನದ ಶಕ್ತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶದ ಜೋಡಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ (Soul Purpose) ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ದಿನದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು (Rituals) ಮಾಡಬಹುದು:
1. ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು (The Release Letter)ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ (ಭಯ, ಆತಂಕ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು) ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಕಾಗದವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹಾಕಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
2. 9×9 ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧಾನ (9x9 Manifestation Method)ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (Affirmation) ಬರೆಯಿರಿ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ".ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತತ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಬಾರಿ ಬರೆಯಿರಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ)
3. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲಿಂಗ್ (Meditation & Journaling)ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 9:09 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (Journaling)
ನೆನಪಿರಲಿ: 9-9 ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ (Letting Go).