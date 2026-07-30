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- ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೇರ ನುಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಗುಣ
ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೂಪ, ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ
ಕೆಲವು ಜನರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಹ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಈ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೊದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.