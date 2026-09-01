ಬೆಂಗಳೂರಿನ 31 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್, ವಾರ್ಷಿಕ 45 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 31 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೆಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಈ ಆಫರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಭವ್ ಎನ್ನುವವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಗನ ಈ ನಡೆದೆ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತ ತಂದರೂ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಬಿಲಿಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೋಹನ್ ಧವನ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ 31 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 45 ಲಕ್ಷ. ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 65 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,, ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರಾತ್ರಿಗಳು ಯುಎಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು
ರೋಹನ್ ಧವನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು.
ತಂದೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಬೇಸರ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸರವೂ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ರೋಹನ್ ಧವನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು 80% ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಕರೆದರು, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.