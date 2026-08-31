ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಂಡ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕೆವೈಸಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ನೀವು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರೆ ಇಂದೇ (ಆಗಸ್ಟ್ 31) ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
1. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ (ITR) ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ
ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ (Audit) ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಂದೇ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನೀವು ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ₹1,000 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ₹5,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ಬೀಳಬಹುದು.
2. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ.
3. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ATF) ಬೆಲೆಯೂ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
4. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಶುಲ್ಕ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
5. ಎಫ್ಡಿ (FD) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. ಆರ್ಬಿಐ (RBI) ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.