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- ಕೇವಲ ₹1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು! UPI, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಟಾಪ್ 5 ಫೋನ್ಗಳಿವು
ಕೇವಲ ₹1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು! UPI, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಟಾಪ್ 5 ಫೋನ್ಗಳಿವು
ಕೇವಲ ₹1000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ. ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ (ಬಟನ್) ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡರಿ (Secondary) ಫೋನ್ ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಇಂದಿಗೂ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, ಟಾರ್ಚ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ UPI ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಬೆಸ್ಟ್ 5 ಫೋನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ನೋಕಿಯಾ 105 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ (Nokia 105 Classic) – ₹999
ನೋಕಿಯಾ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಫೋನ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 1.77 ಇಂಚಿನ QQVGA ಸ್ಕ್ರೀನ್
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ & ಓಎಸ್: S30+ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, Unisoc 6531E ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಬ್ಯಾಟರಿ: 800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ (ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಟೈಮ್)
ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್, ಬ್ರೈಟ್ ಟಾರ್ಚ್.
2. ಹೆಚ್ಎಂಡಿ 100 (HMD 100) – ₹999
ಕೇವಲ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಫೋನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ HMD 100 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 1.77 ಇಂಚಿನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
ಸ್ಟೋರೇಜ್: 4MB RAM ಮತ್ತು 4MB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ: 800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್
ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, ಎಲ್ಇಡಿ ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜ್ಯಾಕ್.
3. ಲಾವಾ ಹೀರೋ ಶಕ್ತಿ 2026 (Lava Hero Shakti 2026) – ₹988
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಲಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ (Rugged) ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 1.8 ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (160×128 ಪಿಕ್ಸೆಲ್)
ಸ್ಟೋರೇಜ್: 4MB RAM ಜೊತೆಗೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲು 32GB ವರೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ
ಬ್ಯಾಟರಿ: 1000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಫ್ಎಂ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್.
4. ಐಟೆಲ್ ಏಸ್ 3 ಹೀರಾ (itel Ace 3 Heera) – ₹949
ಬಜೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಫೋನ್.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 1.8 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ T9 ಕೀಪ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಟರಿ & ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 1000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ USB Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್!
ವಿಶೇಷತೆ: ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್ ಟಾಕರ್' (King Talker) ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್: ಆಟೋ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ (Auto Call Recording), ಬ್ಲೂಟೂತ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಫ್ಎಂ, ಟಾರ್ಚ್ಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಟನ್.
5. ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ವಿ4 (Jio Bharat V4) – ₹899 (4G + UPI ಸಪೋರ್ಟ್)
ಕೇವಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 4G ಫೋನ್.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್: 4G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ: Jio UPI (JioPay) ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮನರಂಜನೆ: JioCinema (ಸಿನಿಮಾಗಳು), JioTV (ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು) ಮತ್ತು JioChat ಸೌಲಭ್ಯ.
ಬ್ಯಾಟರಿ & ಮೆಮೊರಿ: 1000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 128GB ವರೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್.
ವಿಶೇಷತೆ: ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ?
- ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಲಿಂಗ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೋಕಿಯಾ 105 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಯುಪಿಐ (UPI) ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ವಿ4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
- ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಐಟೆಲ್ ಏಸ್ 3 ಹೀರಾ ಬೆಸ್ಟ್.
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