ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ S10+ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು 5G ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಮೋಲೆಡ್ 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ S10+ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ S10+ ವೈ-ಫೈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,05,999 ರಿಂದ ₹88,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 5G ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,20,999 ರಿಂದ ₹1,03,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ
ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು NBFC ಗಳ ಮೂಲಕ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ EMI ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವೈ-ಫೈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಎಂಐ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,833 ರಿಂದ, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಇಎಂಐ ₹7,417 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲಕ 15% ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6,877 ರಿಂದ ಇಎಂಐ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 5G ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹17,333, ₹8,667, ಮತ್ತು ₹8,036 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ S10+ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ S10+ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು 31.47 ಸೆಂ.ಮೀ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಮೋಲೆಡ್ 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಶ್ಯಾನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. AI ಡೈಲಾಗ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, IP68 ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಹಾಗೂ ಆರ್ಮರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಎಸ್ ಪೆನ್ ಬಳಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ AI ಫೀಚರ್, ಕೈಬರಹದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಾಂಶ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಡಿಎಫ್ ಓವರ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫೀಚರ್, ಕೈಬರಹದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಬಳಸಿ, ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸದೆಯೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬಹುದು. AI ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಿಕ್ಸ್ಬಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ S10+ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಥಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 3D ಮ್ಯಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬಳಸಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು AI ಎನರ್ಜಿ ಮೋಡ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9300+ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 10,090 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.